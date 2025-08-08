Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel mahallesinde meydana gelen orman yangınında evleri zarar gören Mücahit ve yangından etkilenen diğer çocukların yüzü bir kez daha güldü. Daha önce Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği aracılığıyla Kahramanmaraş Ülkü Ocakları tarafından bisiklet hayalleri gerçeğe dönüştürülen çocuklara, bu kez de BlueLand’den anlamlı bir jest geldi.

BlueLand Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mesut Şahinkanat, Şahbaz Derneği’ne iletilen çağrılara kayıtsız kalmadı. Başkan Şahinkanat, Şahbaz Derneği aracılığıyla Mücahit ve arkadaşlarına BlueLand kartları göndererek çocukları eğlence merkezine davet etti.

Çocuklara hem moral hem de unutulmaz bir gün yaşatmayı amaçladıklarını belirten Şahinkanat, “Yangında yaşadıkları acıları bir nebze olsun unutturmak ve yüzlerini güldürebilmek için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Şahbaz Derneği yetkilileri ise desteklerinden dolayı BlueLand yönetimine ve Başkan Şahinkanat’a teşekkür ederek, “Çocukların yüzündeki tebessüm her şeyden kıymetli. Bu dayanışma şehrimize umut oluyor” açıklamasında bulundu.