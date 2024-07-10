Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 29 Kasım günü eşiyle birlikte pazara giden Soner Uğuz (31), alışverişini tamamladıktan sonra eve geldi.

Yatak odasında bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını gören Oğuz, çekmecedeki 130 gram altın ve yüklü miktardaki parasının olmadığını fark etti.

Durum üzerine güvenlik kamerasına izleyen aile durumu hemen polise bildirdi. Yaklaşık 500 bin TL zararı olan Uğuz, duruma isyan etti.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Polis, hırsızlık yapan şüpheliyi kimlik tespitlerinin ardından kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Z.İ. , adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Z.İ., hamile olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

"Hayatımızın en pahalı pazarı oldu"

"Kadınlar hamileyken suç işleyip, hamilelik yasasından çıkıyorlar" diyen Soner Uğuz, şu ifadeleri kullandı:

27 Aralık 2023 tarihi Pazartesi günü saat 15.30 civarı maalesef hırsızlık vakasıyla karşılaştık. Hayatımızın en pahalı pazarı oldu. Yarım milyona bir zararımız var. Dolar, altın ve euro vardı. Polisler geldi ve biz suçluları en kısa sürede yakalattık ama olan yine bize oldu. Sonraki süreçte ise suçu işleyen kadın, hamile olduğu için hamilelik yasasından serbest bırakıldı. İnsanların zoruna giden şey en çok da bu oluyor. Yakın zamanda ev almıştım, borçlarım vardı.

Herkes benden haklı olarak, borçlarını istiyor. Kimseye borçlarını ödeyemez oldum. İşlerim durmuş vaziyette. Herkes bana telefon açıyor, ama benim söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. İnanılmaz derecede mağdurum. Bursa'da gitmediğim yer kalmadı. Ulaşabildiğim tüm yerlere durumumu anlattım. Hiçbir yerden dönüş alamadım. Yarım milyona yakın zararım hiçbir şekilde karşılanmadı.