Müge Anlı'dan yardım isteyen Tuğba-Mehmet Aslanhan çiftinin anlattıkları geçtiğimiz sene çok konuşulmuştu.Adını dizi karakteri olan Ezel ile değiştiren Ömer Can Aslanhan, kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alarak kayıplara karışmıştı.Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisinden etkilenerek adını Ezel olarak değiştiren Ömer Can Aslanhan, yengesinin kanser tedavisi parasını harcadığı gerekçesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olmuştu.Oyuncu olmak istediğini ve bu parayı yatırım amaçlı kullandığını fakat hayalini gerçekleştiremediğini söyleyen Ömer'in bu parayı Antalya'da yediği ortaya çıkmıştı.Abisi ve yengesiyle karşı karşıya gelen Ömer, başta yaptığından en ufak bir pişmanlık duymasa da sonrasında özür dilemişti.Paranın hepsini harcadığını ama borcunu ödeyeceğini söyleyen Ömer, abisiyle gergin anlar yaşamıştı.Oyuncu olmak isteyen Ezel Bayraktar ajansa yazdırılırken kanser hastası yengeye de yardım eli uzatılmıştı.