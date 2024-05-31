Müge Anlı'nın bugünkü programında kan donduran bir olay ortaya çıktı.

Figen Tülay Bayındır ve arkadaşı Bahar Demir, 17 Mayıs akşamı Figen Tülay'ın annesi Fitnat ve sevgilisi Selahattin'i ilaçla uyutup, Bahar'ın kardeşi Gizem'i de darpedip kayıplara karıştı.

Kzılarını arayan ve bunun için Müge Anlı'ya başvuran Selahattin isimli üvey baba ise kızlarının evdeki 65 bin lirayı da aldığını belirtti.

Bahar ve Gizem'in komşularının kızı olduğu, anneleri vefat edince de Fitnat ve Selahattin tarafından bakımlarının üstlenildiği öğrenildi.

Her detayı tek tek anlattılar

Figen ve Bahar adlı kardeşler, kayıplarının 15. gününde bulundu. Kayıp kızlar, üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi. Kızlar, gözyaşları içinde "Selahattin bize 'Dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bizi korkutup tecavüz ediyordu." dedi.

Müge Anlı, kızların yıllardır tecavüze uğradığını, polise şikayet ettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını açıkladı.

Anlı yetkililere seslendi

Yetkililere seslenen Müge Anlı, kızların bir an önce güvenli bir ortama alınmasını ve adam hakkında gerekli cezanın uygulanmasını dedi.

Müge Anlı ayrıca, elinde görüntüler olduğunu söyledi. Ancak Selahattin isimli üvey baba, hakkındaki iddiaları ısrarla reddetti.

Selahattin, kızların kendisine uyku hapı verip tecavüze uğradığını savundu. Kızların annesinin de durumdan haberdar olduğu öğrenildi.

Kızlardan Bahar'ın büyük ablası Gizem'in de Selahattin ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bahar, ablası zihinsel engelli olan Gizem'in Selahattin ile kendi rızası ile birlikte olduğunu söyledi.

Tülay'ın annesi Fitnat'ın da her şeyi bildiği ortaya çıktı. Fitnat, "Gidecek yerim yoktu." diyerek kendisini savundu. Anlı'nın 2. Palu Ailesi olarak nitelendirdiği olayla ilgili savcılık harekete geçti.