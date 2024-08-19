İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Muğla ilimiz Yatağan, Ula ve Datça ilçelerimizdeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; Yatağan’da 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yatağan Yava Mahallesinde çıkan yangına ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu tespit edilmiştir.

Datça’da ise Batır Kızılbük mevkiinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalanmıştır. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. "