İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi: 

"Bugün Muğla ilimiz Yatağan, Ula ve Datça ilçelerimizdeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; Yatağan’da 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yatağan Yava Mahallesinde çıkan yangına ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu tespit edilmiştir.

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Datça’da ise Batır Kızılbük mevkiinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalanmıştır. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. " 

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR