İSTANBUL (AA) - Multinet Up'ın kurumsal hediye çözümü MultiGift ve kullanıcılara mobil uygulama üzerinden esneklik sunan dijital hediye platformu MultiFlex ile şirketler, kurumsal yardım süreçlerini dijitalleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş dünyası, toplumsal yardımlaşmanın ve bağların güçlendiği özel zamanlar olan bayram dönemlerini, çalışanlarıyla ilişkilerini güçlendirmek için değerlendiriyor. Multinet Up'ın Kuantum Araştırma işbirliğiyle gerçekleştirdiği 2024 Pazar ve Segmentasyon Araştırması'na göre, çalışanlara verilen ödül tutarıyla istedikleri ürünü seçebilme imkanı tanıyan dijital çözümler, kurumların yüzde 41,6'sı tarafından olumlu karşılanıyor. Bu sonuçlar, kıyafet yardımı, erzak kolisi gibi geleneksel yöntemlerin yerini dijital ve kişiselleştirilebilir uygulamalara bıraktığını gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, Kurban Bayramı'nın, toplumsal dayanışmanın en güçlü simgelerinden birisi olduğunu belirtti.

Multinet Up olarak bu dönemde kurumların hem çalışanlarına hem de ihtiyaç sahiplerine destek olma motivasyonunu, dijitalleşme ve esneklik vizyonlarıyla buluşturduklarını vurgulayan Kuş, "Artık sadece Ramazan ayında değil, Kurban Bayramı ve diğer özel günlerde de kurumsal hediye kartı kullanımı ciddi oranda artıyor. Büyük kurumsal şirketlerden, orta ve küçük ölçekli işletmelere, kamu kurumlarından belediyelere kadar uzanan geniş bir müşteri kitlemiz var. Bu işletmelerin ve kurumların birçoğu operasyonel zorluklar ve kaynak israfı yaratan geleneksel gıda kolileri yerine hem kolaylık hem de seçme özgürlüğü sunan MultiGift'i tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Kuş, şu an yüzde 76,9 oranında yüksek bir kullanıcı memnuniyeti oranlarını olduğunu belirterek, gıda ve teknoloji alışverişlerinde yoğun şekilde kullanılan MultiGift kartların, A101, CarrefourSA, Mediamarkt, Teknosa, Hepsiburada ve Boyner gibi MultiGift marka çözümleri sayesinde kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine imkan tanıdığını aktardı.

Özellikle endüstri, finansal aracılık ve danışmanlık hizmetleri, ulaştırma, tekstil, deri gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, kullanıcıların kendilerine tanımlanan bakiyeyi mobil uygulama üzerinden diledikleri yerde kullanabilmesine imkan veren dijital hediye platformları MultiFlex'in sağladığı esnekliği tercih ettiklerini bildiren Kuş, şu değerlendirmede bulundu:

"MultiFlex'in kullanım oranı 2024 yılı genelinde 2023'e göre yüzde 66 oranında artarken, Kurban Bayramı dönemindeki artış oranı yüzde 153'e ulaştı. Her geçen sene daha fazla işveren tarafından tercih edilen çözümlerimizin nihai kullanıcıları çalışanlarımıza sunduğu deneyimi iyileştirmek için sürekli geliştirmeler yapıyoruz. Harcama noktalarının çeşitliliği ve yaygınlığı, kullanım kolaylığı, prestijli markalarla olan işbirliklerimiz ve yeni nesil müşteri destek hizmetlerimiz ile bu deneyimi önümüzdeki süreçte daha da iyileştirerek sektörümüzün geleceğine yön vermeye devam edeceğiz."



















