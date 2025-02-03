İSTANBUL (AA) - Multinet Up, çalışanların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemeye yönelik sunduğu yenilikçi çözümü Fitpass'i tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanların fiziksel ve sosyal iyilik halini artırmayı amaçlayan projede Multinet Up, iş dünyasında sağlık ve mutluluğu önceliklendiren bir anlayışla hareket ederek hem bireylerin hem de kurumların yaşam kalitesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.



MultiHealth çatısı altındaki yeni ürünü Fitpass, çalışanların tek bir üyelikle spor salonları, yoga ve pilates stüdyoları, dövüş sanatları aktiviteleri gibi geniş bir yelpazede sağlıklı yaşam olanaklarına erişmesini sağlayarak, esnek ve yönetilebilir yapısıyla işverenlerin çalışan bağlılığını artırmasına da katkı sunuyor.



MultiHealth'in mobil uygulaması olarak hayata geçen Fitpass, kullanıcıların o anda bulundukları yere en yakın spor merkezini seçerek zamandan tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

Fitpass kullanıcılarının spor salonuna giriş yapmak için uygulama üzerinden QR kodu okutmaları gerekiyor. Şimdilik sadece İstanbul'da geçerli olan Fitpass, 200'e yakın anlaşmalı noktasıyla kullanıcılara sağlıklı bir deneyim sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, iş dünyasındaki dönüşüm süreçlerini takip etmenin ve çalışanların ihtiyaçlarına göre yan hakları şekillendirmenin artık firmalar için bir gereklilik haline geldiğini belirtti.

Sever, yalnızca maaşın, çalışanların beklentilerini karşılamadığını vurgulayarak, yetenekleri elde tutmak ve çalışan bağlılığını artırmak için yan haklar ve iyi olma (wellbeing) uygulamalarının giderek standart haline geldiğinin altını çizdi.

Danışmanlık şirketi Mercer'in "MMB Türkiye Çalışan Sağlığı ve Yan Haklar 2024 Araştırma Raporu"na atıftta bulunan Sever, şunları kaydetti:

"Rapora göre, şirketlerin yüzde 44'ü fiziksel sağlık hizmetlerini çalışanlarına sunarken, yüzde 35'i ise iş-yaşam dengesi ve sosyal refahı artırmaya yönelik aksiyonlar alıyor. Multinet Up olarak, bu ihtiyacı anlamak ve buna yönelik çözümler sunmak bizim için çok değerli. Fitpass, çalışanlara farklı spor ve aktivite seçenekleriyle kendi sağlık yolculuklarını özgürce şekillendirme imkanı tanırken, işverenler için de bu süreci kolayca yönetebilecekleri bir platform sağlıyor. Herkesin daha sağlıklı ve dengeli bir hayat sürmesine katkıda bulunmayı, Multinet Up'ta güçlü bir değer olarak görüyoruz. Fitpass ile hem bireylerin hem de şirketlerin hayatında fark yaratmayı hedefliyoruz."