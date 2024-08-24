MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi tarafından Başkonuş Yaylası'nda gerçekleştirilen kahvaltı programında, şehrin iş, çalışma ve ekonomi durumu ile şehircilik ve sosyal yönden yeniden inşa çalışmaları masaya yatırıldı.

Program, MÜSİAD Şube Başkanı Şerafettin Özcan, Genç MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Emin Koç, ev sahipliğinde gerçekleşti. Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, MÜSİAD yöneticileri ve birçok iş insanı katılım sağladı.

Toplantıda, Kahramanmaraş’ın ekonomik kalkınma süreçleri, iş dünyasının ihtiyaçları ve şehrin yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımlar ele alındı. Katılımcılar, şehrin geleceği için birlik içinde hareket etmenin önemine vurgu yaparak, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan, toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Kahramanmaraş’ın geleceği için iş dünyasının katkıları büyük önem taşıyor. Bugün burada, şehrimizin ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü bir yapıya kavuşması için neler yapabileceğimizi tartıştık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz ise, “Şehrimizin iş insanlarını ve yöneticilerini Başkonuş Yaylası’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kahramanmaraş’ın yeniden inşa sürecine katkı sağlamak için her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ile sona erdi. MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi, bu tür etkinliklerle şehrin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.