Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"Aziz Atatürk, ebediyete irtihalinizin 84'üncü yıl dönümünde zatıalinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."