Cumhuriyet'imizin ilanının 99'uncu yıl dönümü...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm ülkede çoşku ve minnetle kutlanırken TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir mesaj yayınladı.

"Bütün vatandaşlarımın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum"

TBMM Başkanı Şentop, Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklâl ve istikbâl mücadelemizi zaferle taçlandırarak millî varlığımızı tarihin güçlü bir öznesi olarak devam ettirme kararlılığımızı bütün dünyaya kabul ettirerek ilan ettiğimiz Cumhuriyetin 99'uncu yılına erişmenin gururunu yaşıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Topyekün Millet olarak, emperyalist istilacı ve işgalcilere karşı kazandığımız destansı zafer sonrasında millî egemenlik esaslarıyla devletimizi yeniden yapılandırdığımız süreçte ilan ettiğimiz Cumhuriyet, ay-yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşama irademizin somutlaşmış ifadesidir.

Cumhuriyet çokluk içinde birlik anlayışı ile gelişmiş, demokrasi ile taçlanmıştır. Devletimiz ve milletimiz, bu süreçte karşılaştığı zorlukları ve sıkıntıları, birlik ve barışı muhafaza ederek aşmıştır. İçerden ve dışardan hiçbir oluşum ve girişimin millî birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü ve anayasal düzeni bozmasına fırsat verilmemiştir. Bu kararlılığımız, aslında, Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki mücadelemizin devamıdır.

Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, tarımdan ticarete kadar her alanda büyük bir gelişme göstermemizin yarınlardaki en güçlü güvencesi Aziz Milletimizdir. Kadın-erkek, çocuk-büyük, genç-yaşlı fark etmeksizin 85 milyon vatandaşımızın yanı sıra, dünyanın başka coğrafyalarında yaşayıp kalbi bizimle atan bütün kardeşlerimizin varlığı ve dayanışmasıyla yarınlarımızın daha huzurlu, güvenli, güçlü ve müreffeh olacağına inancım tamdır.



Cumhuriyet demokrasi ile beraber, milli egemenliğimizin somutlaşmış nizamıdır. "Güçlü ve tam bağımsız Türkiye" idealimiz ve "barış ve huzurun teminatı güçlü Türkiye" anlayışımız her geçen gün çok daha büyük güç ve kararlılık kazanmaktadır.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 99'uncu yıldönümünü kutladığımız bugün, Millet olarak bizim iftihar günümüzdür. Bu vesileyle kurtarıcı ve kurucu Meclisimizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelenin kahramanlarından müteşekkil Birinci Dönem ile Cumhuriyetimizi ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci dönem milletvekilleri başta olmak üzere Milletimize ve Devletimize hizmet etmiş bütün siyaset ve devlet adamlarımızı, aziz vatanımızı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizi ve vefat etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."