Adana'nın Çukurova ilçesindeki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi, anlamlı bir nikah törenine ev sahipliği yaptı.

Huzurevi sakinleri 65 yaşındaki Mustafa Demirbaş ile 75 yaşındaki Sultan Semra Derse, burada tanışıp arkadaş olduktan sonra aşklarını evlilikle taçlandırdı.

Huzurevinde Aşk Başladı, Nikahla Sonuçlandı

Aynı huzurevinde kalan Mustafa Demirbaş ve Sultan Semra Derse, zamanla geliştirdikleri dostluklarını aşka dönüştürdü. Evlilik kararı alan çift, resmi başvurularını yaptıktan sonra Adana İl Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girdi.

"İkinci Baharımı Yaşıyorum"

Nikahın ardından evlilik cüzdanını Sultan Semra Derse’ye veren Vali Yavuz Selim Köşger, çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Gelin ve damat ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

Mustafa Demirbaş: “Birbirimize aşık olduk. Gençler de birbirlerini tanıyıp severek evlensin. İkinci baharımı yaşıyorum. Çok mutluyum, Allah devletimizden razı olsun.”

İlk Dans, Müzik ve Mutluluk Gözyaşları

Nikah sonrası ilk danslarını yapan çift, huzurevindeki diğer sakinlerle birlikte müzik eşliğinde eğlendi. Duygusal anların yaşandığı tören, alkışlar ve mutluluk gözyaşlarıyla sona erdi.