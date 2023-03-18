Daha önce büyükşehir belediye başkanlığı ve Dulkadiroğlu belediye başkanlığı için aday olan Taşçı, şehre hizmet borcu olduğunu belirterek, siyasi hayatındaki yeni adımını attı.

Muzaffer Taşçı, şehrin bilinen esnaflarından olmasının yanı sıra geçmişte Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) gibi ciddi ve duyarlı sivil toplum kuruluşlarında da görev alarak şehrin kalkınması ve gelişmesinde önemli rol oynadı.

Toplumsal ve manevi değerlere önem veren bir isim olan Taşçı, hayırseverlik konusunda da önde giden isimler arasında yer alıyor.

Eski bir eğitici olan Maraş Yöresel işletme Sahibi Muzaffer İşbilir, "Bizim bu şehre manevi bir borcumuz var. Bunun da halka hizmet ederek ödemek istiyorum" dedi.