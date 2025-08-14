Kahramanmaraş’ta 20 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, vatandaşlara hem nostalji hem de eğlence dolu anlar yaşatıyor. İkinci kez gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntüleri ve yoğun katılımıyla adeta şehre bayram havası getirdi.

Fuarın en coşkulu anlarından biri ise sevilen sanatçı Mithat Körler’in sahne aldığı gece oldu. Körler’in klasikleşmiş şarkılarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sunduğu konserde, alanı dolduran kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Müzik ve dansla şölene dönüşen konser, gençlerden yaşlılara kadar her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Gece boyunca süren eğlence, fuarın en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarın her yıl düzenli olarak yapılması hedeflenirken, organizasyonun kent kültürüne yeniden kazandırılması da büyük takdir topladı.