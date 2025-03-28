ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Deprem, Tayland'da da şiddetli hissedildi

Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntı başkentteki yüksek binalarda güçlü şekilde hissedilirken, çok sayıda bina tahliye edildi.

Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.