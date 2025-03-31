Depremin şiddetli hissedildiği Tayland'da yerel afet yönetim yetkilileri, başkent Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının 32'ye çıktığı belirtilirken 83 kişinin ise halen kayıp olduğunu aktardı.

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, ülkede 420 ev, 48 tapınak, 76 hastane ile onlarca okul ve devlet dairesinin hasar gördüğünü kaydetti.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.