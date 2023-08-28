Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük deprem sonrası uzmanlar İstanbul'u işaret ederek deprem uyarılarını sürdürüyor. İstanbul depremi için pek çok uayrıda bulunan Deprem Bilimci Por. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Görür, Türkiye'deki deprem beklentisinin biraz değiştiğini belirterek birçok ilin yanısıra Kayseri'de canlı fay olduğunu söyledi.

'BÜYÜK BOYUTTA HAREKET EDEN LEVHALAR HER ŞEYİ ETKİLEDİ'

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına konuk olan Prof. Dr. Görür, "Türkiye'deki deprem beklentim benim biraz daha değişti" diyerek Kahramanmaraş yaşanan 6 Şubat'taki depremlerin pek çok şeyi etkilendiğinin altını çizerek "Şimdi bu 6 Şubat'taki depremleri herhangi bir fayın levhanın deprem üretmesi gibi algılamamak lazım. Burada birbirine bağlı olan 3 levha ciddi hareket yaptı burada. En azından 7-7,5 metre hatta 10 metre. Bu levhaların bu kadar büyük boyutta hareket etmeleri onların yakın çevrelerindeki her şeyi etkiledi. Özellikle faylardaki stres alanını değiştirdi." diye konuştu.



TUNCELİ OVACIK FAYINA DİKKAT

Söz konusu Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgedeki illeri tek tek uyardıklarının altını çizen Görür, "Stres bir fayın kendi içindeki kayayı kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvvettir. İşte bu levha hareketleri her fayın içine o kuvveti yükledi. Celal Şengör de aynı şeyi söyledi. Bu deprem olduktan sonra 7 Şubat'ta biz dedik ki Hatay'a dikkat edin, Adana havzasına dikkat edin. 15 gün sonra Hatay'da 6.3 oldu. Adana'da da bazı depremler oldu. Malatya'ya ve Elazığ tarafına da dikkat edin dedik ama Elazığ'da ben büyük bir sorun görmüyorum. Malatya Doğanşehir fayına ise dikkat edin diye özellikle altını çizdim. Tunceli Ovacık fayına doğru da dikkat etmek gerekiyor. Hatta Adana'da, Kayseri'de, Sivas'ta ve Bingöl'de deprem olursa şaşırmam. Hatta Hakkari ve Adıyaman arasında olursa da şaşırmam" dedi.

Görür, Doğu Anadolu'ya da dikkat çekerek "Yani şimdi Doğu Anadolu'daki deprem oluşturma periyodu yaklaşmış olan faylarda erken harekete geçme olabilir. Çünkü Doğu Anadolu; Avrasya'yla Arap Yarımadası arasında sıkışıyor." şeklinde konuştu.

KAYSERİ'YE DİKKAT ÇEKTİ: CANLI BİR FAYIN ÜZERİNDE OTURUYOR

Bazı bilim insanlarının yanlış açıklamalarda bulunduğunu belirten Görür, Kayseri'yi örnek göstererek "Ama bazı insanlar yanlış cümleler kuruyor. Diyorlar ki mesela 'Kayseri'de 7 büyüklüğünün üzerinde deprem olmaz.' Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor. O fayın uzunluğu da 700 kilometre. Olmaz demek doğru değil." diye konuştu.