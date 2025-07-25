Kahramanmaraş’ta HG Hospital’da hizmet veren Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, nadir görülen akalazya hastalığının tedavisinde Türkiye’de öne çıkan merkezlerden biri haline geldi.

Yüzbinde yalnızca 1 kişide rastlanan bu hastalık, katı ya da sıvı gıdaların yemek borusundan mideye geçememesi nedeniyle ciddi yutma güçlüğü ve yaşam kalitesi kaybı yaratıyor.

Poem (Peroral Endoskopik Miyotomi) adı verilen ileri düzey ameliyatsız endoskopik yöntem, kesisiz uygulanabiliyor, hastanın ameliyat izi olmadan iyileşmesine olanak tanıyor. Üç ila dört gün içinde normal beslenme düzenine dönebilme imkânı sunan POEM’in başarı oranı beş yıllık takipte %90’ın üzerinde olduğu bilinmekte .

Dr. Muhammedoğlu, bu teknolojiyi Kahramanmaraş’ta uygulayan nadir cerrahi uzmanlardan. Türkiye’nin birçok ilinden ve Yurt dışından akalazya hastalarının kendilerine yönlendiğini, POEM yöntemiyle önemli başarılar elde ettiklerini aktarıyor.

HG Hospital bünyesinde gerçekleştirilen operasyonlarda hastaların tamamı başarıyla sağlığına kavuşuyor.