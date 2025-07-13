Kahramanmaraş’ta sağlık alanında önemli hizmetler sunan HG Hospital, nadir görülen bir nörolojik hastalığın teşhis ve tedavisinde örnek bir başarıya imza attı. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Karakoç’un karşılaştığı hasta, üç yıldır çözülemeyen şikayetlerinden sadece üç gün içerisinde büyük ölçüde kurtuldu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Karakoç, hastanın yutma ve konuşma bozukluğu şikâyetleriyle kendisine başvurduğunu belirterek, “Hastamız daha önce birçok merkezde tetkik ve tedavi görmüş, hatta invazif işlemler uygulanmış ancak sonuç alınamamış. Biz, nöromüsküler kavşak hastalığından şüphelenerek detaylı tetkiklere başladık. Sadece bir gün süren bu testlerin ardından ikinci gün tanıyı koyduk ve tedaviye başladık. Üçüncü gün kontrol için tekrar gelen hastamızda tama yakın bir düzelme gördük” ifadelerini kullandı.

Dr. Karakoç, tedavi sonrası hastanın yutma ve konuşma fonksiyonlarında ciddi bir iyileşme gözlendiğini, artık günlük yaşamını daha rahat sürdürebileceğini belirtti. “Takip edilmesi gereken bir hastalık. Bundan sonraki süreçte hastamızı HG Hospital Nöroloji Kliniği’nde düzenli olarak izleyeceğiz” dedi.

Hasta ise yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

“Depremden sonra göç ettik, çok şiddetli bir kabızlık yaşadım. Ardından ağzım, dilim kitlendi, konuşamaz oldum. Ne yediğimi yutabiliyordum ne de bir şey içebiliyordum. Her gün farklı doktorlara gittik. Adana, Ankara, Maraş, gitmediğim yer kalmadı. Vücuduma takılmadık hortum kalmadı. En sonunda HG Hospital’a yönlendirildim. Doktor Mehmet Bey sağ olsun, üç günde bana şifa verdi. Ne babamın oğlu, ne tanıdığım... Ama Allah razı olsun. Adamın padişahı.”

Hastanın oğlu ise yaşanan süreci şu sözlerle özetledi:

“Babamız iki buçuk yıldır su bile içemiyordu. Ankara, Adana, Gaziantep gibi birçok yerde tedavi aradık ama bir türlü sonuç alamadık. Ta ki Mehmet Hocamızla karşılaşana kadar. Sadece birkaç gün içinde babamız yeniden sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz, kendisine minnettarız.”

HG Hospital, uzman kadrosu ve ileri teknoloji altyapısıyla nadir görülen sağlık sorunlarında dahi çözüm sunmaya devam ediyor.