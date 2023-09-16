Günümüzde finansal alışkanlıklar hızla değişiyor ve yeni bir döneme geçiyoruz. Son istatistikler, kredi kartlarının artık nakit kullanımını geride bıraktığını gösteriyor. Kredi kartı kullanımı günümüzde pek çok ayrıcalığı da beraberinde getiriyor.

İşyeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi son yıllarda giderek artıyor.

Ödemelerimizin uzun vadelere bölünmesini sağlayarak daha kolay ödememizi sağlıyor. Hal böyle olunca eski alışkanlıklarımız olan geleneksel ödeme yöntemlerini de geride bırakmaya başladık.

Birçok vatandaş alışverişlerinde nakit tercih etmek yerine kredi kartı kullanıyor.