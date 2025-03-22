Dün oynanan serinin ikinci karşılaşmasında, İlk periyodu ev sahibi ekip 21-19 önde tamamlarken, temsilcimiz devreyi 45-49 üstünlükle kapattı. Üçüncü periyodu 64-66 önde geçen Kahramanmaraş İstiklalspor, karşılaşmayı 81-94 kazandı ve son 12 turunu 2-0 ile geçti.

Bu sonuçla namâğlup ünvanını koruyan Kahramanmaraş İstiklal Basketbol, adını Final Grubu’na yazdırdı. 6 takımlı grupta iç saha ve deplasman usulü oynanacak ve grubu ilk iki sırada tamamlayacak takımlar önümüzdeki sezon Türkiye Basketbol birinci liginde mücadele edecek.