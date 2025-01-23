Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan, 21 Ağustos 2024 tarihinde evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra bulundu.

19 gün sonra dere kenarında ve çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Narin'in aranma sürecinde ise anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.

21 Ağustos 2024 tarihinden bu yana süren soruşturma ve duruşmalarda, Narin'in katili henüz netleşmedi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Bilindiği üzere 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında karar açıklanmış, Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilirken tutukluk halinin devamı yönünde karar çıkmıştı. Davaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı ve gerekçeli karar açıklandı.

GEREKÇELİ KARAR 950 SAYFA

Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararının 950 sayfa olduğu öğrenildi.

VERİLEN CEZALARIN NEDENLERİNE DE KARARDA YER VERİLDİ

Gerekçeli kararda, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi.

Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

GEREKÇE: İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRME

Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY CEZA

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

Kararda, mahkeme 4 ana başlıkta cinayetin sanıklarca işlendiğine kanaat getirildi.