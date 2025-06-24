Kahramanmaraş’ın Narlı otobanında arpa yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek tırın tamamen yanmasını önledi.

Yangın kontrol altına alınırken, tırda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri araç bakımlarını düzenli yapmaları ve olası yangın risklerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.