2023 yılını, 11,6 milyar dolarlık ihracat ile tamamlayan tekstil sektörünün başarılı ihracatçıları, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından ödüllendirildi.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

‘İTHİB İhracatın Yıldızları 2023 Ödül Töreni’nde; 3 yıldız, 27 platin, 22 altın, 73 gümüş, 267 bronz, 171 başarı ödülü sahiplerini buldu.

Kahramanmaraş’ın gelişmesi ve ticarette üst sıralara yükselmesi için elini taşın altına koyan firmalarda olan Narteks Tekstil San. Tic. A.Ş törende altın kategorisinde ödüle layık görüldü.

Söz konusu Kahramanmaraş olunca elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ve Kahraman şehrin adını her platformda duyurmak için canla başla mücadele veren, aldığı ödülle tekstilin kalbi olan şehrinin adını uluslararası arenada duyurmaktan büyük bir onur duyduğunu dile getiren bu ödülü Kahramanmaraş ticareti adına aldığını belirten Narteks Tekstil San. Tic. A.Ş ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Narlı, ticaretin gelişmesi için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.