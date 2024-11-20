Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde, ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Bir aile apartmanında yüklü miktarda döviz olduğunu öğrenen 28 yaşındaki Oğuzhan K., adresi hatırlayamayınca navigasyon açıp, tek tek kapı numaralarını kontrol etti.

Ardından apartmanı bulunca, etrafı kolaçan edip içeri girdi.

Evde kimsenin olmadığı fark eden Oğuzhan K., 41 bin dolar parayı alıp evden ayrıldı.

PARASININ OLMADIĞINI FARK ETTİ, EKİPLERİ ARADI

Eve geldiğinde parasının yerinde olmadığını fark eden mağdur kişi, 112 ekiplerinden yardım istedi.

23 SUÇ DOSYASI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri intikal etti. Çevrede detaylı inceleme yapan ekipler, izledikleri kamera görüntüsü sonrası şüphelinin 23 suç dosyası bulunan Oğuzhan K. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Kendisini adım adım takip eden polis, Oğuzhan K.'nin aynı gün araç alıp Sakarya'ya gezmeye gittiğini öğrenince harekete geçti. Sakarya'da kendisini polisin karşıladığını gören şüpheli, gözünü emniyette açtı. İfadesi alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.