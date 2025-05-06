Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 Mayıs 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni, Türkiye’nin üretim ve Ar-Ge alanında öne çıkan kurumlarını bir araya getirdi.

Törende Kahramanmaraş’tan yükselen bir başarı öyküsü, tüm salonda takdirle karşılandı.

Nazar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., “Ülkemizde Geliştirilen Pamuk Genotipleriyle Sürdürülebilir Hammadde Temini” başlıklı projesiyle Ar-Ge Kategorisi Türkiye Üçüncülüğü ödülüne layık görüldü.

Şirket adına ödülü alan Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, törendeki zarif duruşu ve güçlü vizyonuyla dikkatleri üzerine çekti.

Ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi.

Balduk Kurtul, ödül konuşmasında şu sözleri dile getirdi:

“Bu proje, merhum babam Mehmet Balduk’un kurduğu Ar-Ge merkezimizin ilk ve en önemli adımıydı. Kendisi bu projeye büyük umut bağlamıştı. Ne yazık ki sonucunu göremedi ama inanıyorum ki yukarıdan bizleri izliyor. Bu ödül, sadece Nazar Tekstil’in değil, tüm Kahramanmaraş’ın gururudur.”

Uzun Elyaflı Pamuk Genotip projesiyle hem tarım hem tekstil alanında sürdürülebilirliği önceleyen Nazar Tekstil, Türkiye çapında binlerce başvuru arasından ilk üçe girmeyi başararak; Türk Hava Yolları ve Mutlu Akü gibi devlerle aynı kürsüyü paylaştı.

Gerek yerli pamuk üretiminin desteklenmesi, gerekse tekstil sektöründe dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle yürütülen bu proje; üretim kalitesini artırma ve yeşil dönüşümle entegre olma yönünde atılan stratejik adımların somut bir örneği oldu.

Nazlı Ceylan Balduk’un sosyal medyada yaptığı paylaşım ise duygusal anlara sahne oldu: “Canım Babam bu projeyi çok beğenmişti. Ömrü vefa etmedi sonucunu görmeye… Ama inşallah yukarıdan görüyorsundur. Verimliliğe ve Ar-Ge’ye verdiğin öneme tüm Türkiye şahittir. Sana gelsin…”

Ar-Ge Kategorisi İlk Üç Proje:

Türk Hava Yolları

Mutlu Akü

Nazar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.