Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk, pamuk sektörünün en önemli küresel organizasyonlarından biri olan ICA Zirvesi’nde, “Women in Cotton” oturumuna katılarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Hem bir Türk kadını hem de kadın sanayici olarak bu önemli zirvede yer almaktan büyük gurur duyduğunu belirten Balduk, ülkesi ve şehri adına büyük bir onur yaşadığını ifade etti.

Pamuk İpliğinin %38’i Kahramanmaraş’tan

Nazlı Ceylan Balduk, Kahramanmaraş’ın pamuk üretimindeki stratejik önemine dikkat çekerek, “Pamuk ipliğinin %38’i Kahramanmaraş’ta üretiliyor. Bu sebeple pamuk, şehrimizdeki sanayiciler için hayati bir hammadde konumunda,” dedi. Pamuk sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden Balduk, şehrinin pamuk üretimindeki bu önemli yerini vurgularken, bu stratejik hammaddeyi daha verimli kullanmanın ve geliştirme yolları aramanın sanayiciler için öncelikli olduğunu belirtti.

Türk Pamuğunun GDO’suz Olması Büyük Bir Avantaj

Türk pamuğunun genetiği değiştirilmemiş (GDO’suz) olması dolayısıyla dünya pazarında büyük bir avantaja sahip olduğunu belirten Balduk, bu özelliğin pazarlama ve markalaşma sürecinde güçlü bir fırsat sunduğunu ifade etti. “Türk pamuğunun hak ettiği yerlere gelmesi, ülkemiz için çok önemli. GDO’suz pamuk üretimi sayesinde uluslararası alanda büyük bir pazarlama avantajı yakalıyoruz ve bu fırsatı değerlendirerek Türk pamuğunun dünya genelinde markalaşmasını sağlamalıyız,” diye konuştu.

Kadın Sanayicilerin Rolü ve Önemi

“Women in Cotton” oturumunda konuşma yapan Balduk, pamuk sektöründe kadın sanayicilerin yerinin giderek daha da güçlendiğini belirterek, kadınların sektördeki inovatif ve stratejik katkılarına dikkat çekti. Kadınların sanayide üstlendikleri rollerin artmasının, Türkiye’nin pamuk sektöründeki rekabet gücünü de olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Balduk, “Kadın sanayiciler olarak pamuk sektöründe, hem ülkemizi hem de sektörümüzü ileriye taşımak adına üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz,” dedi.

Türk Pamuğunun Markalaşma Yolculuğu

Türk pamuğunun dünya pazarındaki yerinin güçlenmesi adına atılacak adımların önemine değinen Balduk, pamuk sektöründe daha fazla katma değer üreterek, Türk pamuğunu uluslararası arenada daha bilinir ve markalaşmış bir ürün haline getirmek gerektiğini vurguladı. Türk pamuğunun yüksek kalitesi ve doğal yapısının küresel pazarda daha fazla tanınmasını sağlamak için stratejik hamleler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Nazlı Ceylan Balduk’un, Türkiye ve Kahramanmaraş adına gururla yer aldığı ICA Zirvesi, Türk pamuk sektörünün geleceği açısından umut verici mesajlar verdi.