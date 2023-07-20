Şekerin etkileri tadı kadar tatlı değil...

Vücuda sayısız zararı olan şeker, insanların sağlığını tehdit ediyor.

Aşırı şeker tüketimi her hastalığa adeta davetiye uzatıyor.

Herkes şekerden kaçınmak için birçok neden olduğunu biliyor, ancak çoğu zaman şeker yerine ne kullanılacağı bilinmiyor.

"Ne yaparsam napayım şekeri bırakamıyorum", "şekersiz içemiyorum", "şekerden vazgeçemiyorum" diyenler için son zamanlarda popüler bir tavsiye var.

Şekeri bıraktıran alternatif

Doğal bir tatlandırıcı olan akçaağaç şurubunun rafine şekerin yerine geçip geçmeyeceği en çok merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Akçaağacın özündeki sudan elde edilen bu şurup doğal bir tatlandırıcıdır. Dolayısıyla içinde rafine şeker bulunmamaktadır.

Karameli andıran görünümü ve tadı ile bu şurup çoğunlukla pankek gibi pratik kahvaltı atıştırmalıklarını tatlandırmak için kullanılır. Aynı zamanda içeceklerde de tercih ediliyor.