Bin kişilik aşure dev kazanda kaynatılarak mahalle halkına ikram edildi.

Aşure programına katılan Onikişubat belediye başkanı Hanifi Toptaş, Aile ve sosyal hizmetler il müdürü Müslüm ferdi bozkurt, Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi Başkanvekili Mehmet Beşen ve mahalle muhtarlarıyla, mahalle sakinleri davetlerinden dolayı mahalle muhtarına teşekkür etti.

Başkan Toptaş, Aşure günü bereketin ve bolluğun simgesidir diyerek şu ifadelere yer verdi.

Sonrasında, Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi Başkanvekili Mehmet beşen gerçekleştirilen etkinliğin birlik ve beraberlik açısından önemine değindi.

Aile ve sosyal hizmetler il müdürü Müslüm ferdi bozkurt ise gerçekleştirilen etkinlikten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.