Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Necip Fazıl Mahallesi’nde, mahalle muhtarlığı ve Onikişubat Belediyesi iş birliğiyle aşure etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, siyasi partilerin il teşkilatlarından temsilciler ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Etkinlikte konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı artırdığını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen mahalle muhtarlığına ve gönüllülere teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Zülküf Tufan ise yaptığı konuşmada, vatandaşların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin mahalle kültürünü ve komşuluk bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.