Yasaklı hayvan ticareti ve nesli tükenmek üzere olan hayvan kaçakçılığı denetime takılıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

"GORİLLA GORİLLA"

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA TESLİM EDİLDİ

Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edildi.