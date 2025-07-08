İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyareti sırasında dikkat çeken bir adım attı. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini açıklayarak, bu yöndeki resmi mektubu Trump’a bizzat teslim etti.

Adaylık açıklaması, uluslararası kamuoyunda tartışmalı bir adım olarak değerlendirildi. Bu adım, özellikle uluslararası kamuoyunda “barış” kavramının içinin boşaltıldığı” yönünde sert eleştirilere neden oldu.

Netanyahu’nun bu adaylık hamlesi, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonlar ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği çatışmaların gölgesinde gerçekleşti.