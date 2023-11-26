Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu rezidansı önünde toplanan İsrailliler, İsrail hükümetini protesto ederek Netanyahu karşıtı slogan attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs`teki resmi konutunun önünde protesto edildi.

Batı Kudüs`teki Gazze Caddesi yakınlarında toplanan yaklaşık bin İsrailli, ellerinde Netanyahu hükümetini başarısız olmakla suçlayan döviz ve karikatürler taşıyarak, Netanyahu`nun istifa etmesi çağrısında bulundu.

Göstericilerin ilerlemesini engellemek için bölgede yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi, Gazze Caddesi`ne çıkan yolları demir bariyerlerle kapattı.