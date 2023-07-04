Sosyal medyada ortaya çıkan Neymar ve Galatasaray iddiaları ortalığı bir hayli karıştırmış durumda. PSG'den ayrılması beklenen Brezilyalı oyuncunun takım arayışı içinde olduğu ifade edilmişti. Neymar'a Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği ortaya çıktı.

NEYMAR'A ASTRONOMİK TEKLİF

Transfer döneminde tüm hamleleri altüst eden Suudi Arabistan pazarı, Neymar için 200 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Neymar'ın henüz karar vermediği öğrenilirken Galatasaray iddialarına henüz yalanlama gelmedi.

PARAYI SEÇMEYECEK

Neymar'ın yaşından dolayı Suudi Arabistan'dan gelen teklife şimdilik sıcak bakmadığı öğrenilirken Galatasaray iddiaları havada kalmış durumda... Sarı-kırmızılı cepheden yalanlama gelmemesi taraftarları transfer nöbetine başlattı.