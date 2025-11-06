Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, 4 ile 20 noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az 1 noterlik, 20'den fazla noterliğin faaliyette bulunduğu yerlerde ise toplam noterlik sayısının en az yüzde 5'i kadar noterlik resmi tatillere denk gelmemek kaydıyla cumartesi ve pazar günleri nöbet hizmeti verecek.

Noterler, nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde ise yalnızca vasiyetname düzenleme ve onaylama ile gecikmesinde zarar doğabilecek acil işlemleri yapabilecek.

İl merkezi haricindeki ilçelerde nöbetçi noterlik hizmeti verilip verilmeyeceğine ve sayısına, mevcut iş durumları gözetilerek noter odası ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alındıktan sonra Adalet Bakanlığınca karar verilecek.

Düzenlemeyle nöbetçi noterliklerde günlük çalışma saatleri 09.00 ile 17.00 arasında olacak ve 12.30 ile 13.30 arası öğle tatili sayılacak.