Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Enkaza dönen 11 kent, ekiplerin büyük mücadelesiyle yeniden inşa ediliyor.

Bir yandan depremin izleri silinirken bir yandan da afet konutları hızla yükseliyor.

Çalışmalardan biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devam ediyor.

Yüzde 80'i tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde toplam 7 köyde 310 köy evi projesinin yüzde 80’i tamamlandı.

Köy evleri İnşaatları Saha Şefi Akan Bilir, 47 tane köy evi ile 10 tane ahırın bulunduğu Gedik Mahallesi'nde kaba inşaatların yüzde 60'ının bittiğini ve ince inşaatlara geçildiğini belirtti.

İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

"Teslimatı çok uzun sürmez"

Gedikli köyündeki evlerin kaba inşaatının bittiğini ve ince inşaatlara geçildiğini belirten Köy İnşaatları Saha Şefi Akan Bilir, Mesthöyük bölgesinde ise evlerin yüzde 80'inin bittiğini belirtti.