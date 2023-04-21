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Boş arazide çalışan işçilerin görseliyle başlayan görüntülerde, son günlere doğru peyzaj çalışmasına kadar her detayın düşünülmesi yer aldı.

Dronla 26 Mart-19 Nisan tarihleri arasında farklı günlerde aynı açılardan çekilen görüntülerde, evlerin her geçen kaydettiği ilerleme yer aldı.

Adıyaman'da yapılan "Şahinbey Çarşısı" tamamlandı

Adıyaman'da yapılan "Şahinbey Çarşısı" tamamlandı

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde yaptırılan 14 kalıcı konuttaki çalışmalar tamamlandı.

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