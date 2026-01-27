Yüzlerce araç, ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla süslenerek ilçe merkezinde uzun bir konvoy oluşturdu.

Nurhaklı vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konvoyda, bayraklarla donatılan araçlar cadde ve sokaklarda ilerlerken, sık sık milli birlik ve beraberlik mesajları verildi. Konvoya katılan vatandaşlar, Türk bayrağının milletin ortak değeri ve onuru olduğunu vurgulayarak, bayrağa uzanan her türlü saygısızlığa karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, ay-yıldızlı bayraklar dalgalanırken, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Düzenlenen konvoy, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan olaysız şekilde sona erdi.