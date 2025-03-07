Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayının manevi atmosferini ilçelere taşıdığı “İlçemde İftar Var” programının bir diğer durağı Nurhak oldu. Düzenlenen iftar programı Nurhaklı vatandaşları bir araya getirerek Ramazan’ın bereketini ve paylaşma ruhunu yansıttı.

Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, iftar öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak manevi bir atmosfer oluşturuldu. Ardından ilahi dinletisiyle gönüllere huzur dolarken, iftar sonrasında ise kültürel değerleri yaşatmak adına geleneksel gölge oyunu Hacivat-Karagöz sahnelendi. Özellikle çocuklar için eğlenceli anlara sahne olan etkinlikler, Ramazan akşamına farklı bir anlam kattı.