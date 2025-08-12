6 Şubat depremlerinin ardından afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan konut inşaatlarının son durumu hakkında bilgi alan heyet, sahada yürütülen çalışmaları adım adım gezdi.

Kahramanmaraş'ta İnşaatın 7. Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş’ta İnşaatın 7. Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
İnşaat alanlarında teknik ekiplerden brifing alan yetkililer, konutların tamamlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl AFAD Müdürü Tayfun Temur, depremzede vatandaşların en kısa sürede güvenli ve modern konutlarına kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “TOKİ ve ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın yeni yuvalarına bir an önce kavuşmasını sağlamak” dedi.