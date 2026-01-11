Kahramanmaraş–Göksun karayolunda gece yarısı meydana gelen üç araçlı trafik kazasında can pazarı yaşandı. Tünel çıkışında kontrolden çıkan otomobilin çekiciye arkadan çarpmasıyla başlayan zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 03.50 sularında Kahramanmaraş–Göksun istikametinde bulunan Nuri Pakdil Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece karanlığında seyreden araçların karıştığı kaza büyük maddi hasara yol açtı.

İddiaya göre, B.B. idaresindeki 01 AIP 869 plakalı otomobil, tünel çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette önünde seyreden 46 AB 540 plakalı çekiciye ve ona bağlı 46 NE 079 plakalı yarı römorka arkadan şiddetli bir şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile, saniyeler sonra arkadan gelen F.T. yönetimindeki 46 ANJ 069 plakalı kamyonet çarptı. Üç aracın karıştığı bu zincirleme kaza sonrası yol savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü B.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırıldı. Araçta yolcu konumunda bulunan ve hafif yaralanan C.K.’nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemelerde, kazaya karışan sürücülerin alkolsüz oldukları tespit edildi. Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle normale döndü. Olayla ilgili adli tahkikatın Tekir Jandarma Komutanlığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.