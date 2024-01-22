Edirne'de, merkeze bağlı Hıdırağa köyünde Halil ve Fatma Uysal’a ait tek katlı evde yangın çıktı.

Sabah ahırlarındaki ineklerinden sağdığı sütü ısıtmak için ocağa koyan Fatma Uysal, daha sonra eşiyle Edirne kent merkezine gitti.

Bu sırada ateşte unutulan süt nedeniyle ocak alev aldı.

İtfaiye ekipleri sevk edildi

Evden çıkan dumanları fark eden komşular durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede bölgeye ekipler söndürme çalışmaları yaparken, jandarma ise güvenlik önlemi aldı.

Büyük üzüntü yaşadılar

Evlerinin yandığını komşularından öğrenip, bölgeye gelen Halil ve Fatma Uysal çifti, yanan evlerini görünce büyük üzüntü yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.



"Süt parası almaya gittik"

Halil Uysal, eşinin sabah erken saatte sağdıkları sütü pişirmek için koyduğu ocağın altını açık unuttuklarını söyleyerek şunları söyledi:

Sabah işimizi bitirdik, hayvanlara baktık, sütümüzü sağdık ve Edirne’ye gittik. Hanımı başka yere bıraktım, ben de süt parası almaya gittik. 2-3 saat sonra evimizin yandığıyla ilgili haber geldi. Bir geldik, iş işten geçmişti. Eşim ocağın üzerinde sütü ateşte bırakmış, ondan dolayı yangın çıkmış ve büyümüş.



"Bütün değerli eşyalarımız içerdeydi"

Evinin yanışını ağlayarak izleyen Fatma Uysal ise şöyle konuştu:

Edirne’ye gitmiştik, evimizin yandığını söylediler. Biz de aceleyle geri geldik köye, evimizin yandığını gördük, eşyaları kurtarmak için içeriye bile gidemedik. Her şeyimiz içerideydi, bütün değerli eşyalarımız içerideydi. Ateşte bir şey unuttum sanırım o nedenle başlamış yangın, emin değilim.