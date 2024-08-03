Direkli Mağarası Kazı Başkanlığı tarafından “Toplumsal Kültüre Katkı Projesi” kapsamında düzenlenen etkinliğe, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanifi Toptaş, kent protokolü ve öğrenciler katıldı.

Burada, Kazı Başkanı Doçent Doktor Merih Erek'ten işleyiş hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra elde edilen bazı eserleri inceledi.

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bazı bölgelerin tarihlerinin yeni olmasına rağmen Direkli Mağarası'ndan daha fazla ön plana çıktığını belirtti.

Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal’da kısa bir konuşma yaparak şu ifadelere yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de Kahramanmaraş'ın eşsiz doğa ve tarihi miraslarından birine daha tanıklık etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Direkli Mağarası'nın binlerce yıllık geçmişiyle sadece bölge tarihine değil, insanlık tarihine de ışık tutan önemli bir kültürel miras olduğunu vurgulayan Görgel, "Burada yapılan kazılar sadece arkeolojik açıdan değil aynı zamanda toplumsal kültürümüzün gelişimi açısından da büyük bir öneme sahip. Geçmişten günümüze kadar uzanan bu zengin miras geleceğimize ışık tutmakta ve bize de önemli dersler vermekte." ifadelerine yer verdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu