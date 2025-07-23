2024-2025 Eğitim Öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, Ak Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik etkinliği, Kılavuzlu’da bulunan Merdan Tesisleri'nde gençleri bir araya getirdi.

Final sınavlarını geride bırakan ve yoğun geçen eğitim sezonunun yorgunluğunu atmak isteyen gençler, Kır Bahçesi, Balık Evi, Kafeterya ve Yel Değirmeni gibi birbirinden farklı sosyal alanlarda doyasıya eğlendi.

Etkinlik boyunca halaylar çekildi, türküler söylendi, kahkahalar yankılandı.

Ak Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik etkinliğinde Yoğun sınav temposunun ardından gençler hem dinlenme hem de sosyalleşme imkanı buldu.

Renkli görüntülere sahne olan akşamda, katılımcılar unutulmaz anılarla dolu bir yaz akşamı yaşadı.