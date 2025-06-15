Kahramanmaraş’ta 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında bu yıl 14 bin 833 öğrenci ter döktü.

İl genelinde toplam 52 okulda, 828 salonda gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, kimlik kontrolleri ve gerekli güvenlik önlemlerinin ardından sınav salonlarına alındı.

Veliler ise çocuklarının sınavdan başarılı bir şekilde çıkmasını umut ederek okul bahçeleri önünde sabırla bekledi. Sınavın sorunsuz şekilde tamamlanması için emniyet güçleri ve okul yönetimleri geniş çaplı önlem aldı.

Sınav sonrası öğrenciler büyük bir rahatlama yaşarken, sonuçların açıklanacağı tarihe kadar heyecanlı bekleyiş devam edecek.