Depremlerin Merkez Üssü Kahramanmaraş'ta Da 4 Bin 200'ü Konteyner Sınıflarda Olmak Üzere Yaklaşık 300 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı.

Dulkadiroğlu İlçesi Havaalanı Konteyner Kent İlkokulu'ndaki Karne Dağıtım Töreninde Öğrenciler Kadar Velilerde Bu Büyük Heyecana Ortak Oldu.

Yaşanan Felaketin Ardından Birçok Okulun Yıkıldığını Veya Hasar Gördüğünü, Bu Durumdan 327 Bin Öğrencinin Olumsuz Etkilendiğini Belirten Kahraman, "Toparlanma Sürecinin Ardından Eylül Ayı İtibarıyla 300 Bin Öğrenci İle Eğitim Öğretime Başladık. Depremden Sonra Başka İllere Giden 64 Bin Öğrencimizin 6 Bini Tekrar Şehrine Dönüp Eğitim Öğretime Dâhil Oldu." Diye Konuştu.

Kahraman, Kent Genelinde 110 Konteyner Sınıf Oluşturulduğunu Ve Buralarda Da 4 Bin 200 Öğrencinin Eğitim Gördüğüne İşaret Etti.

Konuşmaların Ardından Öğrencilerin Karneleri Dağıtıldı Ve Yarıyıl Tatili Başladı.