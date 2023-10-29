Afşin Nadır Ortaokulu Öğrencileri Tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı Dolayısıyla Tiyatro Gösterisi Düzenlendi.

Afşin Kaymakamlığı Ve Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Nadır Ortaokulu Öğrencileri Cumhuriyetin 100. Yıl Dolayısıyla Sahneye Çıktı.

Afşin Nadır Ortaokulu Öğrencileri Türkçe Öğretmeni Mehmet Emin Yıldız'ın Yazıp Yönettiği “Asırlık Emanet Cumhuriyet” Tiyatro Gösterisini Sabahattin Atalay Kültür Merkezinde Sahnelendi.

Öğrencilerin Başarıyla Oynadığı Tiyatro Gösterisine Afşin Konteyner Kentlerden Sorumlu Kaymakam Mahmut Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Müdür Yardımcıları Ve Tiyatro Severler Katıldı.