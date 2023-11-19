Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde faaliyet gösteren Şehit Fatih Gök İlkokulu, öğrenci velilerinin öncülüğünde duygusal bir yardım kampanyasına ev sahipliği yapıyor.

Sınıf öğretmeni Pınar Uyunmaz'ın liderliğinde başlatılan sosyal proje kapsamında, veliler evde ördükleri kışlık bereleri ve atkıları, ihtiyaç sahibi köy okullarındaki çocuklara göndermeyi amaçlıyor.

Bu özverili projede yer alan okul yönetimi, öğretmenler ve veliler, sadece kışlık giyim yardımıyla kalmayıp, ilerleyen dönemlerde oyuncak ve kıyafet yardımları gibi faaliyetlere devam etmeyi planlıyor.

Okulun öğrencilerine ve velilerine duyulan bu güçlü dayanışma, köy okullarına yapılan bu tür yardımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.