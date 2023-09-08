Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerdeki sınavların yazılı yoklama şeklinde yapılmasına yönelik düzenlenme yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni yönetmelikte doğum yapan öğretmenlere 1 yıl nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarıldı. Buna göre, öğretmenlere, doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden 2 yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmeyecek. Bu düzeleme ile daha önceki yönetmelikte doğum sonrası 1 yıl nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarılmış oldu. Tekli eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi, nöbetçi müdür yardımcısı ve öğretmenlerin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okul müdürü tarafından dönüşümlü ve dengeli şekilde düzenlenlenecek.