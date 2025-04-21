19 Nisan 2025 Cumartesi günü düzenlenen program, Kaynar Pınarı’ndan başlayarak Çukurhisar Kaya Mezarları, Fenk Gözü ve Çukurhisar Kalesi ziyaretleriyle tamamlandı.

Yaklaşık 200 öğretmenin katıldığı geziye, rehberler Muhammed Kılıç Sallayan ve İsrafil Ak eşlik etti. Bölgenin tarihi ve kültürel mirası hakkında kapsamlı bilgiler ise Prof. Dr. Emin Toroğlu tarafından paylaşıldı.

Katılımcılar, Çukurhisar’ın saklı kalmış doğal güzelliklerini ve arkeolojik zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda öğretmenler, bölgeyi keşfedilmeyi bekleyen bir doğa ve tarih cenneti olarak tanımladı. Bu anlamlı gezi, öğretmenlerin bilgi dağarcığını geliştirerek mesleki gelişimlerine katkı sağladı.