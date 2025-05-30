Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar bayram hazırlıklarına hız verdi. Bu dönemin en önemli ihtiyaçlarından biri olan bıçaklar, 150 yıllık köklü geçmişiyle Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları tarafından titizlikle hazırlanıyor.

Sektördeki engin tecrübesi ve usta işçiliğiyle adından söz ettiren Ökkeş Çelik, bayram öncesi artan taleplere yetişebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geleneksel el işçiliği ve modern üretim yöntemleri harmanlanarak üretilen bıçaklar, hem kalitesi hem de uzun ömürlü kullanımıyla bölge halkının ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Bayram öncesi en yoğun döneme giren atölyede, bileme işlemleri büyük bir özen ve ustalıkla yapılırken misafirler nezih otuma mekânlarında kahve eşliğinde bıçaklarını seçme fırsatı buluyor.

Bıçakların keskinliği artırılarak, kurban kesiminde vatandaşlara en iyi performansı sunması hedefleniyor.

Ökkeş Çelik, sadece bir bıçak üreticisi değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatlarını yaşatan önemli bir marka olarak da biliniyor.

Her bayram öncesi olduğu gibi bu yıl da hem yeni bıçak üretimi hem de mevcut bıçakların bileme işlemleri için yoğun talep görüyor.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı’na hazırlık sürecinde kaliteli ve keskin bıçaklar için Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları’na akın ediyor.

Bir buçuk asırlık tecrübesiyle güven veren firma, bu bayramda da Kahramanmaraşlıların en büyük yardımcısı olmaya hazır.